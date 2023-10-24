Онука Софії Ротару розійшлася з нареченим-мільйонером - ЗМІ

Софія Євдокименко та Денис Жаданов були гарною парою молодих, успішних і перспективних.

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Софія Євдокименко та Денис Жаданов більше не разом - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve, instagram.com/denzhadanov

Молодша онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко з 2020 року перебувала у відносинах з Денисом Жадановим, бізнесменом в області сучасних технологій. Кілька років тому він потрапив до рейтингу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років", а його статки, за чутками, оцінюються не одним мільйоном.

Пара разом проживала в Нью-Йорку, і нерідко в своїх блогах показувала ідилічну картинку спільного життя. Яка в якийсь момент буквально зникла зі сторінок Дениса і Софії.

Модель видалила зі свого Instagram будь-які згадки про бойфренда, та відписалася від його сторінки. Кадри з Євдокименко також зникли з блогу Жаданова, але підписку він поки зберіг.

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У мережі стали припускати, що Денис та Софія розлучилися. Тепер і робоча поїздка Жаданова до Великобританії, де він відкриває новий офіс своє компанії, не здається звичайним збігом - Євдокименко не поїхала за коханим.

Офіційні коментарі від пари про статус їхніх стосунків не надходили.

Раніше коханка Девіда Бекхема розкритикувала футболіста за обман - Ребекка Лус поскаржилася на те, що спроба спортсмена виставити себе жертвою обставин, а її - негідницею, псує її репутацію.

Також стало відомо, що голлівудська зірка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком, скульптором Доном Гаммером, після 45 років шлюбу. Вони одружилися ще в 1978 році та разом виховали чотирьох дітей.

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