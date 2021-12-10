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Володимир Дантес вийшов на зв'язок після струсу мозку - як себе почуває співак

10 грудня 2021, 03:21

Артисту видався важкий день, адже зараз його можливості обмежені.

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Дантес розповів, як себе почуває після струсу мозку / instagram.com/vladimirdantes

Співак Володимир Дантес після вечірки послизнувся у ванній кімнаті і розбив собі голову. Без свідомості артиста знайшла його дружина Надя Дорофєєва, яка надала йому першу допомогу і викликала швидку.

Співакові було діагностовано струс мозку середньої тяжкості.

На наступний день після нещасного випадку Дантес вийшов на зв'язок з підписниками.

В Instagram-сторіс артист поскаржився на нудьгу через приписи лікарів: йому не можна виходити з дому, напружуватися, дивитися довго телевізор або "зависати" в телефоні, читати, голосно слухати музику.

Все ж кілька правил Дантес порушив. Співак розповів, як пройшов його перший день після травми: він довго хитався від неробства по дому, помив саморуч посуд (хоча у них з Дорофєєвою є посудомийка), приготував гречаний суп і подивився фільм про Красуню і Чудовисько з Еммою Уотсон в головній ролі (тут артист зазначив, що вибір кіно не випадковий, адже він знає його напам'ять, і може дивитися "впівока").

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Що лікарі прописали Дантесу після струсу / instagram.com/vladimirdantes

читайте такожВолодимира Дантеса знайшли у ванній зі струсом мозку

Раніше фанати висміяли Ольгу Цибульську, яка прийшла на світський захід в "капронових колготках і без трусів", за несмак.

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