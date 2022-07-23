"Завжди була сильною": Влад Яма зворушив спогадами про покійну Руслану Писанку

Для хореографа покійна завжди була сильною жінкою, сильною актрисою, вона дуже хотіла такою залишитися в пам'яті.
Відомий український хореограф Влад Яма поділився своїми спогадами, чим йому запам'яталася покійна Руслана Писанка. Він був глибоко вражений її постійно гарним настроєм, а також любов'ю до життя.
"Для мене вона завжди була сильною. Сильною жінкою, сильною актрисою, сильним танцюристом, сильною телеведучою. Просто сильною людиною. Вона, напевно, захотіла такою залишитися в нашій пам'яті. Я не можу цього знати напевно, але швидше за все", - розповів суддя відомого танцювального шоу в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Люкс ФМ".
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"Я згадую, коли до студії "Твого дня" вона запросила свого чоловіка. Всі знають, що Руслана заміжня. Всі знають, хто її чоловік. Але коли я вживу бачив їх удвох, як вони дивилися один на одного, як вони готували їжу на кухні... це не про слова, це не про обійми, це не про враження... це просто погляд! Як вона на нього дивилася! А як він на неї дивився! Ці погляди я згадуватиму", - поділився Влад Яма.
Смерть Руслани Писанки
Нагадаємо, Русланка Писанка померла 19 липня в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.
Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.
У пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.
Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано, її прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві. Коли відбудеться поховання Руслани Писанки, наразі невідомо. Перше прощання з актрисою відбулось в Німеччині, де зараз знаходиться її прах.
Пізніше чоловік зірки розповів, що життя Руслани Писанки забрав рак. До останнього вона нікому не хотіла розповідати про те, що у неї діагностували важку хворобу. В останні свої дні вона проходила вже 6 хіміотерапію.
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