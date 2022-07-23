"Завжди була сильною": Влад Яма зворушив спогадами про покійну Руслану Писанку

Владі Яма поділився спогадами про Руслана писанку / колаж фото Дядя Жора, ТСН

Відомий український хореограф Влад Яма поділився своїми спогадами, чим йому запам'яталася покійна Руслана Писанка. Він був глибоко вражений її постійно гарним настроєм, а також любов'ю до життя.

"Для мене вона завжди була сильною. Сильною жінкою, сильною актрисою, сильним танцюристом, сильною телеведучою. Просто сильною людиною. Вона, напевно, захотіла такою залишитися в нашій пам'яті. Я не можу цього знати напевно, але швидше за все", - розповів суддя відомого танцювального шоу в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Люкс ФМ".

читайте такожСтало відомо, з ким Руслана Писанка провела останній місяць життя

"Я згадую, коли до студії "Твого дня" вона запросила свого чоловіка. Всі знають, що Руслана заміжня. Всі знають, хто її чоловік. Але коли я вживу бачив їх удвох, як вони дивилися один на одного, як вони готували їжу на кухні... це не про слова, це не про обійми, це не про враження... це просто погляд! Як вона на нього дивилася! А як він на неї дивився! Ці погляди я згадуватиму", - поділився Влад Яма.