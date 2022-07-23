"Їй було боляче, але вона посміхалася": чоловік Руслани Писанки вперше дав інтерв'ю після її смерті

Чоловік Писанки розповів про останні дні її життя / 1 + 1

Відома українська телеведуча і актриса Руслана Писанка до останнього нікому не хотіла розповідати про те, що у неї діагностували важку хворобу. В останні свої дні вона проходила вже 6 хіміотерапію. Про це зі сльозами на очах розповів її чоловік Ігор Ісаков у студії "Сніданку 1 + 1".

Останні дні свого життя Руслана провела в Німеччині в місті Кайзерлаутерн, де вона проходила лікування.

Вона мовчала про хворобу, бо хотіла, щоб усі її бачили такою, як раніше - веселою і життєрадісною. Про те, що вона відчуває сильний біль, міг здогадуватися тільки її чоловік, який тримав її в цей момент за руку.

"І навіть коли виходили на вулицю, це ж Німеччина, така, бюрократична машина, якщо є термін, то треба прийти вчасно. Так вона готувалася до цього, щоб ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так. Якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і посміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона посміхалася і ми йшли", — розповів Ігор.

Руслана Писанка померла після шостої хіміотерапії / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Ігор разом з Русланою оселилися в будинку в однієї місцевої родини. Останні дні їй вдалося себе відчути як вдома.

"Так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів через п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть у нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і відразу привіз в будинок. Я безмежно вдячний цій родині, що дали відчути Русе останні дні себе як вдома", — сказав Ігор.

Він згадав їх перше побачення, коли Руслана запізнилася на три години, але Ігор її дочекався. Це побачення вони згадували все своє спільне життя. У той час ігор жив у Черкасах, а на побачення вирушив до столиці.

"Коли я прийшов на місце зустрічі, де вона сказала, що ми зустрінемось, став з квітами і чекав. 10-15 хвилин її не було, півгодини. Коли вже годину прочекав, її не було, я почав сумніватися, чи це не якийсь жарт зі мною, бо було багато акаунтів Руслани, і така думка у мене, що мене просто обманули, пожартувати. Друга година чекання, але стою, та вже не віриться. Потім я телефоную Руслані, кажу: "Руся, все добре? Ми зустрічаємось?". "Так, чекай". Потім, уявіть собі цю сцену. Я стою з квітами, спекотно, під'їжджає таксі. Водій таксі, поруч дівчина і позаду ще одна дівчина. Відкривається вікно, дівчата на мене подивились, засміялись і поїхала машина далі. Думаю, точно, все, це жарт. Але стою, стою далі. На три години вона запізнилася. Я пам'ятаю, сів в машину, був такий шок, я нічого не міг сказати. Тому я сказав: "Руся, я помовчу з пів годинки, ти балакай щось, мені треба отямитися". Це її дуже розвеселило. Вона мені потім згадувала все життя, що втратив дар мови", — згадав ігор.

Нагадаємо, Русланка Писанка померла напередодні, 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

читайте такожУ мережі розлетілося раритетне відео, на якому Руслана Писанка вела прогноз погоди

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано, прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві. Коли відбуватиметься поховання Руслани Писанки, поки невідомо. Перше прощання з актрисою пройде в Німеччині, де зараз знаходиться її прах.

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