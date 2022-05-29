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"Він хворий": Огнєвіч показала переписку з переслідувачем і попросила шанувальників допомогти

29 травня 2022, 13:50

Співачка поділилася з підписниками скрінами повідомлень з матюками, якими засипає її неадекватний чоловік.

Огнєвіч показала переписку з переслідувачем і попросила шанувальників допомогти/ Instagram Огнєвіч

Українську співачку Злату Огнєвіч навіть під час війни не припиняє переслідувати неадекватний чоловік, який уже упродовж трьох років не дає їй спокою, всіляко її ображає і погрожує.

Після того, як підписники запитали зірку в Instagram, чи посадили переслідувача, вона вирішила оприлюднити частину переписки з ним. Відповідні скріни повідомлень артистка виставила у своїх сторіс.

Як видно з повідомлень, чоловік обзивав співачку "дурепою" і звинувачував у тому, що вона нібито "зіпсувала йому життя".

Також Огнєвіч закликала підписників звернути увагу на те, чи цей чоловік зараз десь працює – а якщо так, то вимагати його звільнення.

"Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює – вимагайте звільнення. Він хворий", – підписала кадр з перепискою Огнєвіч.

Переслідувач не дає проходу Огнєвіч уже 3 роки

Нагадаємо, українська співачка Злата Огнєвіч раніше заявила, що її уже три роки переслідує неадекватний чоловік, який загрожує їй та її родині. Вона навіть зверталася за допомогою до правоохоронців, проте це не дуже допомогло – чоловіка затримали, але потім відпустили за рішенням суду.

Чоловік неодноразово приходив у житловий комплекс, де живе Огнєвич. Він вже не раз погрожував вбити співачку, якщо ще раз побачить її по телебаченню.

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