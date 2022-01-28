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Переслідувача Злати Огневич відпустили з-під варти без покарання - співачка звинувачує в цьому суддю

28 січня 2022, 14:46

Підозрюваний зловтішався, що йому знову вдалося вийти сухим з води.

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Чоловік, який погрожував Огневич вбивством, на волі / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич розповіла, що три роки є жертвою переслідувача, який погрожує їй та її родині фізичною розправою.

Артистка зняла на відео, як за нею їде машина, водій який вигукує їй образи і обіцянки вбити її.

Три дні тому поліція затримала підозрюваного, але сьогодні співачка повідомила, що її переслідувач знову на волі.

Злата Огневич зазначила, що поліція у цій справі виконала все, що від неї вимагалося - затримала підозрюваного до розгляду справи. Якого, втім, не сталося.

Юристи співачки подали офіційне прохання про те, щоб обмежити можливість переслідувачу на наближення до Огневич. Однак суддя навіть не стала його розглядати.

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Злата Огневич розповіла про кричущу байдужість судді до справи про її переслідувача / instagram.com/zlata.ognevich

Переслідувач в даний момент на волі, так як за законом його більше не можуть затримувати. На розгляді підозрюваний посміхався і знущався, мовляв, я ж говорив, що мені нічого не буде.

Злата Огневич планує продовжувати домагатися справедливості в рамках закону.

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