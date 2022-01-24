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Злату Огневич три роки переслідує чоловік - співачці погрожують розправою

24 січня 2022, 11:42

Артистка просить про допомогу - вона побоюється за своє життя, і життя її близьких.

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Злата Огневич показала обличчя свого переслідувача / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич на своїй сторінці в Instagram показала обличчя переслідувача, який всіляко отруює їй життя вже близько трьох років.

Артистка зняла на відео, як за нею йде машина, за кермом якої їде чоловік, якого вона назвала по імені - Вадим Лебідь.

У відкрите вікно чоловік виголошував погрози вбити її та її батька, Леоніда Григоровича Бордюга, військового хірурга, якщо Огневич ще раз з'явиться на екранах.

Огневич з проханням про допомогу звернулася до мера Києва Віталія Кличка і Президента України Володимира Зеленського. Вона втомилася жити в страху за своє життя і життя її сім'ї: "У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік ( вже більше 3-х років ) переслідує неадекватний чоловік і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом.... Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і піддаються насильству. Тому що моя ситуація - це також один з видів насильства :( Я звертаюся до команди міського мера Віталія Кличка. Вас також згадують в даному відео. Я звертаюся до правоохоронних органів, юристів і всіх, хто має компетенцію і реально може допомогти. Я звертаюся до своєї країни і президента. Тому що я більше не бажаю мовчати! Досить!

На моєму місці може бути ВАША дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваша близька людина. Допоможіть мені!"

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Обережно! Відео містить нецензурну лексику:

Злата Огневич зазначила, що ситуація з переслідувачем - не піар, а реальна історія, яка відбувається з нею вже довгий час. І за цей час їй так і не вдалося знайти управу на чоловіка, який за нею стежить. Тривожні епізоди почастішали, тому співачка вирішила звернутися за допомогою до "сильних світу цього", в надії, що їй перестануть погрожувати вбивством.

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Раніше співачка Леді Гага розповіла про інтимний зв'язок з актрисою Сальмою Хайєк на знімальному майданчику фільму Дім Гуччі.

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