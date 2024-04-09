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Дружина Романа Сасанчина втратила дитину і розкрила подробиці трагедії

Анна Підгорна
9 квітня 2024, 23:04
Подружжя вже почало планувати майбутнє другої крихітки, якому тепер не судилося збутися.
Роман Сасанчин з дружиною
Іванна Сасанчина розповіла про завмирання вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Іванна Сасанчина, блогерка і дружина українського співака Романа Сасанчина, кілька тижнів тому скаржилася на погане самопочуття. У неї була затримка, і вона звернулася до гінеколога з підозрою на кісту.

Сьогодні Іванна у своєму блозі в Instagram зізналася, що ж насправді з нею сталося. Останні дні були важкими для її сім'ї - дружина співака втратила дитину. УЗД показало, що Сасанчина вагітна, але пізніше з'ясувалося, що плід завмер.

"Все відбулося супершвидко, незрозуміло… В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, й у тебе одразу купа думок, планів… Ти бачиш перед собою ціле нове життя, багато про що починаєш мріяти й через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. Ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у прірву суму, страху, розчарування… Але я вже все прожила й розумію, що потрібно жити далі", - поділилася Іванна.

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Також вона розповіла, що їй ще належить подолати наслідки трагедії за допомогою гормональної терапії: "Два тижні я жила в болі. Головне, що лікар сказала, що не будемо робити ні вишкрібання, ні нічого вакуумом, а просто спробуємо гормонами викликати ще раз менструацію, щоб пішов новий цикл. І можливо, не треба буде втручатися туди хірургічно. У мене боліло все. Живіт болів жахливо, знеболювальні не допомагали, мене нудило. Ніби стало трохи легше".

Сім'я Сасанчиних виховує одну дитину. Іванна народила доньку Елізабет 30 грудня 2021 року. Після появи на світ доньки блогерка зізналася, що її перша вагітність була невдалою і закінчилася трагічно.

Іванна Сасанчина
Іванна Сасанчина розповіла про завмирання вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Хто такий Роман Сасанчин?

Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

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Раніше український співак Антон Wellboy вперше прокоментував чутки про свою наркозалежність. Зловживання наркотиками артисту приписували через його "не дуже стабільний емоційний стан".

Також фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна розкрила подробиці особистої зустрічі з королем Чарльзом III, яка відбулася навесні 2023 року в Ліверпулі на конкурсі Євробачення.

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