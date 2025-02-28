Коротко:
- На Долганова було скоєно напад
- З ким напередодні він вступив у конфлікт
У терористичній Росії було скоєно напад на лідера прокремлівського гурту "Русское Знамя" Євгена Долганова.
Пропутінський Z-співак, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відверто підтримав криваву політику президента РФ Путіна, ба більше, неодноразово допомагав окупантам, перебуває в лікарні у важкому стані.
Про це зокрема написало російське пропагандистське видання Газета.ру.
РосЗМІ також повідомили, що напередодні в окупанта нібито був конфлікт із "Російським добровольчим корпусом", ультраправими російськими націоналістами, які воюють на боці України з 2014 року в російсько-українській війні.
Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Долганов підтримав напад Росії на Україну, виступав у Донбасі, співпрацював з окупантами.
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Нагадаємо, раніше російський співак Олександр Буйнов, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, збив пенсіонерку на пішохідному переході.
Раніше також російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске - Дмитро Шепелєв, який продовжує жити й працювати в країні-окупанті РФ, та вперше дав велике інтерв'ю про хворобу та смерть співачки, розлютив її батька.
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