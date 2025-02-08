Компромат і шантаж: український співак здивував подробицями свого роману

Ілля Парфенюк розповів про свій непростий роман з українською блогеркою.

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Парфенюк і Сімбочка з донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13, instagram.com/simbochkka

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Як колишня шантажувала артиста

Що при цьому робив він

22-річний український співак Parfeniuk (справжнє ім'я - Ілля Парфенюк) поділився несподіваними подробицями свого роману з блогеркою Сімбочкою (справжнє ім'я - Карина).

Про це артист розповів в інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній.

За словами музиканта, стосунки з його колишньою далися йому нелегко. Саме тому він став вживати багато спиртного і курити. Коли артист перебував у стані алкогольного сп'яніння, Сімбочка, за його словами, провокувала конфлікт. Коли починалася сварка, то блогерка знімала це все на відео. Зараз блогерка погрожує виконавцю, що оприлюднить ролики.

"У неї є відео, де я в такому стані... п'яний. Я дуже сильно курив, дуже багато пив. Є момент, де вона просто ховала телефон, вмикала камеру, виводила мене на емоції, на якийсь конфлікт, де я поводився неадекватно. Я кричав, щось розповідав, п'яна маячня. Вона мені постійно каже, що зараз у мережі опублікує", - каже Парфенюк.

Артист також додає, що абсолютно не розуміє дій жінки, яку він кохав. "Логічний ланцюг у мене не складається. Ти мене кохаєш, ти зі мною, навіщо збирати на мене ці два роки якийсь компромат? Щоб що? Щоб ти мені його показала, щоб я не пішов від тебе? Ти мене будеш шантажувати, щоб я не пішов від тебе? Я тебе не люблю, а тепер ти мене будеш шантажувати цими відео? Там немає ні обличчя... Вона робила це все спеціально так, щоб я не бачив цього. Просто виводила мене на якусь маячню. Я говорив їй там погані речі, тому що я був п'яний. Мене будять п'яного і починають говорити: "Чому ти так поводишся?". Я не розумію, починаю кричати, що відбувається", - каже він.

Сам чоловік додає, що йому потрібно було тримати себе в руках. "Була провокація. Хоча я знав, що це знімалося ще на початку наших стосунків. Вона записувала відео, де я був п'яний і молов маячню. Я досі не розумію, навіщо вона це робила. Мене також не виправдовує - я був п'яний чи ні. Я міг не вестися на ці провокації, але я був ще не до кінця сформований психічно, не так себе контролював, як можу це робити зараз, трохи наговорив. Мені соромно за це", - розповідає він.

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Раніше Главред писав про те, що через три місяці після появи дитини в сім'ї співака і блогерки почалися проблеми. Сьогодні Сімбочка у своєму блозі в Instagram оголосила, що вона та Ілля більше не пара.

Нагадаємо, раніше блогерка поділилася першими знімками молодого тата з немовлям. У своєму блозі в Instagram Сімбочка показала зворушливі моменти знайомства Парфенюка з дочкою. На фото він дбайливо тримає дівчинку на руках, а також спостерігає за нею в колисці, поки втомлена після пологів Карина відпочиває.

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Хто такий Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Ілля Андрійович) - український співак і автор пісень. Популярний завдяки соціальній мережі TikTok, в якій він ділиться своїми треками. Наразі на його рахунку 2 відеокліпи і 8 синглів, останній з яких - Дякую - він присвятив доньці.

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