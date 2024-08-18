У мережі висміяли блогера Буше, який поскаржився на "важку блогерську працю"

Український блогер Богдан Буше оскандалився новим вчинком.
Цього разу Буше оскандалився відео про "тяжку долю блогерів під час війни" і "як їм складно". Як пише ТСН, молодий чоловік знявся в соціальному ролику.
За сюжетом компанія знаменитостей витягла на каву військового. Вони говорять про важливість відпочинку. Раптом до них підходить чоловік, який дорікнув їм за "втому від зйомок відео": "Від чого вам потрібно відпочивати? Просто цікаво... Від зйомок відео?".
Тут же, згідно з сюжетом, за бідних блогерів нібито заступається військовий. "Я не знаю, не хочу і не вмію знімати, але я знаю, що блогери дуже багато працюють і важко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато чого для нашої спільної мети - перемоги".
Сам же Богдан Буше підсумовує, що "кожен має бути на своєму місці": "Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Кожен повинен бути на своєму місці".
У мережі цей ролик одразу ж висміяли, адже порівнювати зйомки відео з війною і ризиком смерті щонайменше не коректно. Коментатори говорили, що блогерам варто відпочивати, адже "вони дуже втомилися".
Пізніше Буше визнав, що це дійсно було вже занадто. Також він повідомив, що відео видалили з Мережі.
"Це був справді крінж. На моє прохання відео видалено", - прокоментував він.
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Нагадаємо, український блогер і ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк) повідомив, що страждає на рідкісне захворювання - синдром Гієна-Барре, через який він став погано ходити і говорити.
Раніше також ведучий залишив підписникам звернення з проханням не звертатися до нього, ніби він перебуває на смертному одрі. Буше намагався перевести це на жарт, але на відео помітно нервував.
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