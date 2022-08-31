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У родині Дмитра Комарова скоро відбудеться довгоочікуване поповнення

31 серпня 2022, 12:33

Лелека прилетів на 4-ий день повномасштабної війни.

Дмитро Комаров з дружиною і сестрою
Сестра Дмитра Комарова Ангеліна вдруге стане мамою / instagram.com/komarova_angelina

Молодша сестра журналіста, ведучого і мандрівника Дмитра Комарова приголомшила всіх чудовою новиною - вона скоро вдруге стане мамою.

33-річна Ангеліна - стиліст і креативний директор салонів краси. Дівчина вже виховує дворічну доньку, яка з'явилася на світ у жовтні 2020-го року.

Молодша сестра Комарова розповіла, що про вагітність дізналася на 4-ий день війни - 28 лютого. На своїй сторінці в Instagram майбутня мама поділилася кадрами своєї "вагітної" фотосесії.

Видео дня

"Багато чого трапилося в моєму житті за цей час, так само, як і в житті кожного українця… Але в мене, за цей час, ще й виріс чималий животик! Насолоджуйтесь знімкам моєї вагітної фотосесії в центрі найкращого міста на планеті", - підписала знімки Ангеліна.

На чудову новину Дмитро Комаров відреагував одним з перших. Під фотографіями своєї сестри він залишив розсип сердечок. Для ведучого сім'я завжди була дуже важливою частиною його життя. Він шалено любить своїх брата і сестричку, двійнят Миколу і Ангеліну, називаючи їх своїми кращими друзями.

Ангеліна Комарова
Сестра Дмитра Комарова Ангеліна вдруге стане мамою / instagram.com/komarova_angelina

Раніше таємничого чоловіка показала зірка серіалів Папік і Свати, українська акторка Анна Кошмал - артистка розповіла, як зустрілася з батьком своєї дитини.

Також про свої нелегких стосунках з екс-дружиною чоловіка-мільярдера розповіла співачка Камалія - жінка будувала підступи проти нової коханої колишнього.

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