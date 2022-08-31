У родині Дмитра Комарова скоро відбудеться довгоочікуване поповнення

Лелека прилетів на 4-ий день повномасштабної війни.
Молодша сестра журналіста, ведучого і мандрівника Дмитра Комарова приголомшила всіх чудовою новиною - вона скоро вдруге стане мамою.
33-річна Ангеліна - стиліст і креативний директор салонів краси. Дівчина вже виховує дворічну доньку, яка з'явилася на світ у жовтні 2020-го року.
Молодша сестра Комарова розповіла, що про вагітність дізналася на 4-ий день війни - 28 лютого. На своїй сторінці в Instagram майбутня мама поділилася кадрами своєї "вагітної" фотосесії.
"Багато чого трапилося в моєму житті за цей час, так само, як і в житті кожного українця… Але в мене, за цей час, ще й виріс чималий животик! Насолоджуйтесь знімкам моєї вагітної фотосесії в центрі найкращого міста на планеті", - підписала знімки Ангеліна.
На чудову новину Дмитро Комаров відреагував одним з перших. Під фотографіями своєї сестри він залишив розсип сердечок. Для ведучого сім'я завжди була дуже важливою частиною його життя. Він шалено любить своїх брата і сестричку, двійнят Миколу і Ангеліну, називаючи їх своїми кращими друзями.
Раніше таємничого чоловіка показала зірка серіалів Папік і Свати, українська акторка Анна Кошмал - артистка розповіла, як зустрілася з батьком своєї дитини.
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