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Максим Галкін показав рідкісне фото свого старшого брата

14 грудня 2021, 21:01

Чоловіки дуже схожі незважаючи на велику різницю у віці.

Максим Галкін
Концерт Макісма Галкіна відвідали його близькі люди / instagram.com/maxgalkinru

Комік, актор і телеведучий Максим Галкін - молодший син у родині. Його родичі - особистості непублічні, і рідко трапляються на очі пресі.

Незважаючи на це, вони приходять підтримати Максима на важливі для нього заходи. Наприклад, великий сольний концерт коміка, який відбувся на початку грудня, відвідав його старший брат - Дмитро Галкін.

Велике групове фото з Галкіним і його близькими після вистави зробила Юлія Проскурякова - близька подруга його сім'ї і дружина Ігоря Ніколаєва.

У кадрі Дмитро Галкін крайній зліва, обіймає одного зі своїх синів.

Дмитро Галкін старший за Максима на 12 років. Зараз чоловікові 57, він у минулому військовий, на даний момент займається бізнесом. Виховує трьох дітей. Єдину дочку Дмитра хрестила Алла Пугачова.

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Максим Галкін з Братом Дмитром (крайній зліва) / instagram.com/uliaveronika

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