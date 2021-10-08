Баста, Йолка та Круг: активісти закликають СБУ заборонити в'їзд російських артистів в Україну

Ірина Круг, Баста та Йолка зібралися з концертами до Києва / Колаж 24 каналу

До СБУ надіслали звернення з проханням заборонити в'їзд трьом артистам з Росії. Мовиться про Басту, Ірину Круг і Йолку, у яких в жовтні та грудні заплановані виступи в Києві.

З відповідним листом до голови СБУ Івана Баканова звернувся Кримськотатарський Ресурсний Центр. Ті нагадали, що Баста і Круг незаконно відвідували Крим, і вимагають перевірити, чи не бувала Йолка на тимчасово окупованій території України.

"Просимо перевірити інформацію щодо незаконного відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянами Російської Федерації Іриною Воробйовою (Круг) та Єлизаветою Іванців (Йолка) та, в разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них", – просять у листі.

КРЦ також запропонував розглянути питання застосування обмежувальних заходів щодо Басти, зокрема повторно заборонити йому в’їзд на територію України. Оскільки останні його візити до України у 2021 році викликали великий суспільний резонанс.

Нагадаємо, що 6 жовтня в Дніпрі городяни влаштували "коридор ганьби" для тих людей, хто збирався відвідати концерт Ірини Круг – співачки і вдови вбитого у 2001 році легендарного виконавця російської "блатної" музики Михайла Круга.

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