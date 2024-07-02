У Росії раптово помер популярний актор

У терористичній Росії стало відомо про смерть актора Володимира Матвєєва, на рахунку якого понад сто ролей у кіно і серіалах.
За даними пропагандистського видання Стархіт, артист помер раптово у 72 роки.
Причина відходу артиста з життя не озвучується, представники культурного закладу лише розповіли, що в актора зупинилося серце. "Скоропостижна смерть", - зазначили в оточенні актора. Наразі невідомо, коли і де відбудеться церемонія прощання.
"З 1974 року Володимир Михайлович був окрасою трупи Театру імені Ленсовєта, до якої його запросив учитель, художній керівник театру, народний артист СРСР і Росії Ігор Петрович Владимиров. Глядачі назавжди запам'ятали яскраві ролі Володимира Матвєєва у виставах. Його унікальний талант назавжди залишиться в нашій пам'яті та історії театрального Петербурга. Сумуємо разом із рідними та близькими. Про день прощання буде повідомлено додатково", - поділилися співробітники актора.
Матвєєв зіграв у понад сотні кіноробіт. Серед останніх - "Мосгаз. Остання справа Черкасова", "Чорнобиль", "Таємниці слідства".
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