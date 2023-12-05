У терористичній Росії померла солістка популярної в 70-ті роки групи - "Веселые ребята" Людмила Барикіна.
За інформацією пропагандистського видання Стархіт, жінці був 71 рік і про її смерть стало відомо завдяки Андрію Малахову.
"Навесні анонсували інтерв'ю з легендарною солісткою ВІА "Веселые ребята" Людмилою Барикіною, а сьогодні прийшла новина про те, що її не стало. Царства небесного тій, хто змусила нас всіх вірити, що тато подарує і купить все..." — написав він в особистому Telegram-каналі.
Раніше пропагандистські канали повідомили, що співачці ампутували ногу через кішку, яка сильно її подряпала і порвала судини. На тлі ревматоїдного артриту жінці не змогли врятувати кінцівку.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що український актор театру і кіно, народний артист Української РСР Сергій Кустов помер 2 грудня у віці 77 років у місті Нікополь, Дніпропетровської області. Там же він знайде свій останній притулок згідно з його прижиттєвим бажанням.
Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.
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