Помер українська зірка фільму "Д'Артаньян і три мушкетери" Сергій Кустов

Український актор театру і кіно, Народний артист Української РСР Сергій Кустов помер 2 грудня у віці 77 років у місті Нікополь, Дніпропетровської області. Там же він знайде свій останній притулок згідно з його прижиттєвим бажанням.
Трагічну звістку повідомила прес-служба Першого українського театру для дітей та юнацтва (раніше Львівський ТЮГ - прим. редактора), служінню в якому він присвятив 55 років свого життя. Новина з'явилася на офіційній сторінці театру в Facebook.
"Більше, ніж 55 років саме з його ім'ям і був повязаний наш театр… Саме так, а не навпаки. Перше, про що казав будь-хто, коли дізнавався, що хтось працює в театрі для дітей та юнацтва, було: "А, це там, де працює Сергій Кустов!"... І ще, він був легким у спілкуванні, доброзичливим до молоді, що приходила в театр, в його очах завжди була весела жаринка, а посмішку, напевно, пам’ятають всі, хто його знав… У кожного великого актора є своя таємниця, роль, яку він мріяв зіграти…але не здійснилось. Такою мрією у Сергія Павловича був Старий зі "Старого і море" Ґемігвея. От і поплив він в своєму човні далеко за обрій…Прощавайте, Сергію Павловичу, Великий Акторе!" - пишуть про актора колеги.
Серед найзнаменитіших кіноробіт Кустова можна відзначити роль мушкетера Монтарана у фільмі "Д'артаньян і три мушкетери" (1979). Для українського глядача Першого театру Сергій Павлович все ж був в першу чергу Лукашем з "Лісової пісні", Голохвастовим з "За двома зайцями", Шерханом з "Мауглі", Пілотом з "Маленького принца" і т.д. Всього він зіграв понад 100 різнопланових ролей - від лиходіїв до симпатяг для дитячих вистав.
Раніше стало відомо, що український телеведучий, колишній учасник КВН і екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у 54 роки. Прощання з артистом проходило в Жовтневому палаці в Києві.
Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.
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