"У Крим до моря не хочеш-забула, де будинок?": у Мережі жорстко посварили Лорак за фото в Іспанії

Ані Лорак / instagram.com/anilorak / і УНІАН

Співачка українського походження Ані Лорак, яка з 24 лютого жодного разу не засудила путінську Росію за віроломне повномасштабне військове вторгнення в Україну, у четвер, 3 листопада на своїй сторінці в Instagram виклала фото з набережної іспанського курортного міста.

"Вода надає мені сили. Тут я відчуваю себе вдома", - написала вона.

Лорак підписники жорстко розкритикували за таку фотографію.

"У Крим до моря не хочеш? Або в Одесу? Забула, де будинок?", "В Маріуполь можеш теж на море приїхати", "На жаль вдома у тебе немає, а, може, і не на жаль", "Опа. Іспанія. А Крим не додає сил", - написали вони.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України будуть позбавляти звань за підтримку війни проти України (Лорак, нагадаємо, теж має це звання).

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені",-заявив міністр.

До слова, інша зрадниця України і звання Народної артистки нашої країни Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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