У Канаді дівчинка віддала Kalush Orchestra свої 500 доларів на потреби ЗСУ / колаж фото facebook.com/kalush.official/

Вітчизняний реп-колектив Kalush Orchestra (переможці Євробачення-2022) в рамках свого канадського благодійного туру отримали від своєї маленької фанатки Злати 500 доларів США ‒ на потреби ЗСУ. Така інформація була опублікована на офіційній сторінці групи в соцмережі Facebook.

"Дівчинка Злата передала 500$ на допомогу Україні, які заробила сама, коли співала на концертах. Її мама написала, що Злата дуже любить групу Kalush Orchestra і хоче передати ці кошти для України. Це неймовірно, коли такі маленькі дітки роблять такі великі вчинки! Спасибі!",- розповіли музиканти.

Дівчинка передала кумирам конверт з п'ятсот доларами. І на папері написала: "Гонорар Злати Барчук".

Цікаво, що такі гроші Злата заробила особисто ‒ своїми виступами на концертах.

