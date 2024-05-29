Зіркова ведуча Танців з зірками народила первістка і показала обличчя немовляти

Іванна Онуфрійчук не змогла відмовити собі в задоволенні похвалитися своїм малюком.

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Іванна Онуфрійчук народила сина - перші фото ведучої після пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук поділилася прекрасною новиною - вона вперше стала мамою. У своєму блозі в Instagram вона показала перші фото з синочком через лічені години після пологів.

На одному зі знімків Іванна позує з немовлям на грудях - втомлена, але дуже щаслива. На іншому хлопчика сфотографували крупним планом.

Онуфрійчук не боїться забобонів, і новонародженого не приховувала. Ніжні знімки із сином вона підписала: "Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя".

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Іванна Онуфрійчук поки не озвучила ім'я первістка. Відомо, що пологи відбувалися у Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук народила сина - перші фото ведучої після пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Що таке Танці з зірками? Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

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