Помер народний депутат України трьох скликань Андрій Іванчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про раптову смерть Андрія Іванчука.

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Помер Андрій Іванчук / Facebook / stefanchuk.official

У ніч на понеділок, 25 вересня, пішов з життя народний депутат України Андрій Іванчук.

Про це в Facebook повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним і близьким у зв'язку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!", - написав Стефанчук.

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Що відомо про Андрія Іванчука

Андрій Іванчук був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець по 88-му округу (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року став член депутатської групи "Довіра", до того був позафракційним.

Входив до складу Комітету з фінансів, податкової та митної політики, у структурі якого очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг.

У 2014 році був обраний в Раду від партії "Народний фронт" (№16 у списку) і був заступником голови однойменної фракції.

У 2012 році пройшов до парламенту від ВО "Батьківщина" (№ 41 у списку).

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