УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали

28 березня 2022, 10:46

Хлопця знайшли вже наступного дня.

false
19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових / xm-inside.com

Жителі Хмельницького спіймали 19-річного хлопця, який поглумився над пам'яттю загиблих українських військових. Його змусили на колінах вибачатися перед портретами полеглих воїнів.

Місцевий "тіктокер" розповсюдив відео про символічну алею пам'яті у Хмельницькому зі зневажливим коментарем, пише місцевий сайт "Хм-Інсайд".

"Всім привіт. Подивіться, бл***, що за х***ту понаставляли в місті Хмельницький, нах***, ці еб***і блоки. Не знаю, нах*** це потрібно, але це повний довбоеб***зм", - заявив хлопець на відео.

Пізніше хлопця знайшли і провели з ним профілактичні заходи. Зокрема, його змусили на колінах вибачатися перед портретами загиблих воїнів ЗСУ. Свідками цього стали перехожі, в тому числі літні люди, ледь не вчинили над хлопцем самосуд.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантина, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом" і побажав їм смерті.

Його поставили на коліна і змусили публічно принести вибачення. Більш того, він заявив, що готовий стати на захист України.

Читайте також:

viber
новини Хмельницького
Реклама
Популярне
Гороскоп війни в Україні: астролог передрекла два складних і вибухонебезпечних дніГороскоп війни в Україні: астролог передрекла два складних і вибухонебезпечних дні Гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - грошіГороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - гроші У Пентагоні назвали новий напрямок головного удару РФ в УкраїніУ Пентагоні назвали новий напрямок головного удару РФ в Україні "Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ Гороскоп на квітень 2022 року для Козерогів: погана слава, дежавю і несподівана вагітністьГороскоп на квітень 2022 року для Козерогів: погана слава, дежавю і несподівана вагітність

Останні новини

11:41

Дікусар потрапив під ракетний обстріл: хореограф розповів про пережите

11:37

Полтавщина планує засіяти 1,4 млн га полів

11:22

Стане зрозуміло, що Україна перемогла: астролог назвала терміни завершення війниВідео

11:19

Договір України з Росією: у Зеленського заявили, що Туреччина може стати гарантом безпеки

11:16

Італія приймає українських біженців - як дістатися і знайти житло

Реклама
10:51

Далі буде лише ескалація: російський опозиціонер попередив про плани Путіна в Україні

10:46

19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покаралиВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман

10:26

Росія змінює стратегію війни: ворог має намір збільшити число ракетних ударів по Україні - МВС

10:08

"У Сирії такого не було": російські окупанти скаржаться, що війна в Україні стала нестерпноюВідео

09:41

Знищення ВДК Саратов стало ударом для Росії: кораблі ЧФ бояться наближатися до України - Британія

09:29

Новий турецький бойовий дрон Bayraktar Myus оснастять українським "серцем"

09:24

Гороскоп Таро на тиждень 28 березня - 3 квітня: Скорпіонам - удача, Стрільцям - знак Всесвіту

09:12

Росія неминуче програє війну і втратить частину власної територіїПогляд

08:48

Поки немає доказів, що Росія обмежиться лише Донбасом - посол США в НАТО

08:13

Гороскоп на квітень 2022 для Скорпіонів: ризик травми, вимушений переїзд і хороша новина

08:04

Мирного договору між Києвом і Москвою не буде, поки кожна сторона вірить у перемогу - BloombergВідео

07:59

У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

07:13

Рекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - АрестовичВідео

07:10

Українці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додому

Реклама
06:41

Чому війна з Україною вже програна РосієюПогляд

06:37

ЗСУ вдарили по окупантах у Чорнобаївці вже в 12-й разВідео

06:25

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - плітки

06:11

Україні не потрібен заморожений конфлікт: Зеленський прокоментував пропозицію ввести миротворців

05:37

Окупанти втекли з поля бою й залишили ЗСУ "подарунок" - рідкісний міномет 2С23 Нона-СВК

05:05

Зеленський назвав поступку, на яку Україна готова піти в переговорах з РФ

04:39

Мир і відновлення нормального життя: Зеленський назвав мету Києва на переговорах з РосієюВідео

04:20

"Щоб щоночі до вас приходили мертві українці": Панін побажав фанатам Путіна вічних кошмарівВідео

04:18

Байден заявив, що не закликав змінити владу у РосіїВідео

03:34

Вілла в Італії – у минулому: пропагандиста РФ Соловйова помітили у скромному підмосковному пансіонатіВідео

02:46

Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – ГрозєвВідео

01:39

Ворог перекидає "Іскандери" до кордону України з боку Білорусі – ГенштабВідео

01:05

"Якщо вони нервують, то ми все правильно робимо": Зеленський відреагував на заборону його інтерв’ю в РФВідео

00:57

В Азербайджані "опустили" міноборони РФ і звинуватили Москву у брехні по "Нагірному Карабаху"Відео

00:51

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:27

Російські загарбники покинули Славутич – мер

00:26

"Горіти вам у пеклі, чорти кацапські": будинок лідера групи Друга ріка знищений російським снарядом

27 березня, неділя
23:53

З елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталіВідео

23:27

Окупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім’ю, серед загиблих – 3-річна дитина

23:26

"Одноклітинні істоти": Ігор Кондратюк запропонував Лободі і MARUV показувати голі попи окупантамВідео

Реклама
22:52

"Це просто скотство, вони викрадають дітей": Зеленський погрозив РФ зупинкою переговорів про обмінВідео

22:38

РФ завдала нових ракетних ударів: у містах України гримлять потужні вибухиВідео

22:09

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:04

"До мертвих собак краще ставляться": Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблихВідео

22:01

Підсумки візиту Байдена до Польщі: чому США потрібно, щоб війна в Україні тривалаПогляд

21:56

"Ногами вийти звідти, де він є і прийти на зустріч зі мною": Зеленський поставив умову ПутінуВідео

21:23

Поранених просто кинули: журналіст розповів, як командири орків тікали від ЗСУ на ХарківщиніВідео

21:10

РФ вкладала мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті "кинули" їх - Грозєв

20:56

Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak

20:38

Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС, це загрожує поширенням радіації по всій Європі – ЗСУВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти