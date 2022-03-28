19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали

Хлопця знайшли вже наступного дня.
Жителі Хмельницького спіймали 19-річного хлопця, який поглумився над пам'яттю загиблих українських військових. Його змусили на колінах вибачатися перед портретами полеглих воїнів.
Місцевий "тіктокер" розповсюдив відео про символічну алею пам'яті у Хмельницькому зі зневажливим коментарем, пише місцевий сайт "Хм-Інсайд".
"Всім привіт. Подивіться, бл***, що за х***ту понаставляли в місті Хмельницький, нах***, ці еб***і блоки. Не знаю, нах*** це потрібно, але це повний довбоеб***зм", - заявив хлопець на відео.
Пізніше хлопця знайшли і провели з ним профілактичні заходи. Зокрема, його змусили на колінах вибачатися перед портретами загиблих воїнів ЗСУ. Свідками цього стали перехожі, в тому числі літні люди, ледь не вчинили над хлопцем самосуд.
Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантина, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом" і побажав їм смерті.
Його поставили на коліна і змусили публічно принести вибачення. Більш того, він заявив, що готовий стати на захист України.
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