19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали

19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових / xm-inside.com

Жителі Хмельницького спіймали 19-річного хлопця, який поглумився над пам'яттю загиблих українських військових. Його змусили на колінах вибачатися перед портретами полеглих воїнів.

Місцевий "тіктокер" розповсюдив відео про символічну алею пам'яті у Хмельницькому зі зневажливим коментарем, пише місцевий сайт "Хм-Інсайд".

"Всім привіт. Подивіться, бл***, що за х***ту понаставляли в місті Хмельницький, нах***, ці еб***і блоки. Не знаю, нах*** це потрібно, але це повний довбоеб***зм", - заявив хлопець на відео.

Пізніше хлопця знайшли і провели з ним профілактичні заходи. Зокрема, його змусили на колінах вибачатися перед портретами загиблих воїнів ЗСУ. Свідками цього стали перехожі, в тому числі літні люди, ледь не вчинили над хлопцем самосуд.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантина, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом" і побажав їм смерті.

Його поставили на коліна і змусили публічно принести вибачення. Більш того, він заявив, що готовий стати на захист України.

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