"Вже накинула, але ще мало": Волочкова в пір'ї переборщила з креативом

Волочкова в пір'ї переборщила з креативом / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина, яка останні дні займалася зйомками свого кліпу, вирішила максимально довго використовувати надане їй вбрання.

На своїй сторінці в Instagram вона вирішила заінтригувати своїх передплатників.

"Коли пишеш листа, але вже не хочеться..",- загадково написала Волочкова в підписі до фото, на якому постала в білій сукні, яка призначалася для зйомок.

instagram.com/volochkova_art/

Шанувальники не оцінили такий креатив балерини.

"Вже накинула, але ще мало", "Вчіться правильно викладати свої думки","Коли вже накинула, але ще мало", "Увага! Робимо розумне обличчя)))) знімаю!",- писали в коментарях під фото.

Раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

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