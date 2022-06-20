"Вже накинула, але ще мало": Волочкова в пір'ї переборщила з креативом

Шанувальники балерини підозрюють, що вона зловживає алкоголем.
Російська балерина, яка останні дні займалася зйомками свого кліпу, вирішила максимально довго використовувати надане їй вбрання.
На своїй сторінці в Instagram вона вирішила заінтригувати своїх передплатників.
"Коли пишеш листа, але вже не хочеться..",- загадково написала Волочкова в підписі до фото, на якому постала в білій сукні, яка призначалася для зйомок.
Шанувальники не оцінили такий креатив балерини.
"Вже накинула, але ще мало", "Вчіться правильно викладати свої думки","Коли вже накинула, але ще мало", "Увага! Робимо розумне обличчя)))) знімаю!",- писали в коментарях під фото.
Раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.
Читайте також:
- "Вам зі мною не нудно?": Волочкова вирішила здивувати розставленими ногами зі свічкою в руках
- "Ох, Настя, з головкою зовсім погано!": Волочкова шокувала екстремальним шпагатом на балконі
- Волочкова вбралася для зйомок кліпу і стала посміховиськом в мережі: "не забудьте помити голову"