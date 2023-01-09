"Треться геніталіями з іншою": зірка 95 Кварталу та блогерка Шаманська розлучаються

Руслан Ханумак стверджує, що зберігав вірність дружині, та дорікнув їй у надмірних ревнощах.

Аліна Шаманська оголосила про розставання з Русланом Ханумаком / instagram.com/shamankaa

Популярна українська блогерка, ведуча і журналістка Аліна Шаманська оголосила на своїй сторінці в Instagram, що актор та сценарист 95 Кварталу Руслан Ханумак "більше не її чоловік".

До такого рішення Шаманська прийшла після розпусного відео, яке її чоловік зняв з іншою блогеркою, Анною Алхім. У коментарях до ролика над Аліною жартували і відверто знущалися через розв'язну поведінку Ханумака.

Актор у свою чергу вирішив не заступатися за дружину та матір своєї дитини, мовляв йому плювати на хейтерів. А Шаманську така байдужість зачепила. Так відео з чужою жінкою та відсутність захисту наштовхнули блогерку на думку, що такий союз її не влаштовує. При цьому Аліна зазначає - відносини з Русланом зіпсувалися до цього інциденту, але він став останньою краплею.

"Коли тебе публічно принижують танасміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркоюв неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися... А тобі відповідають "мы выше этого".Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: "Значить це не твій чоловік".Так, це не мій чоловік.Чи є дана ситуація причиною розлучення? Звісно ні. Це просто феєрична остання крапка", - розповіла Шаманська.

Руслан Ханумак напередодні записав неоднозначне відео з Анною Алхім / instagram.com/shamankaa

Дуже скоро свою реакцію на гучну заяву дружини записав Руслан Ханумак. Він зробив відеозвернення, в якому підтвердив, що відносини з Шаманською закінчені, і пара вже давно йшла до цього.

Також він виправдався за звинувачення в зраді: "По-перше, я нікому не зраджував, ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався, я заїхав зі своїм другом до його подруги на кілька годин перед поїздкою. По-друге, перед тим, як бажати смерті мені і моїм близьким, варто покопатися і розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни ми жили окремо. Те, що про це ми не говорили публічно, - це в першу чергу були наші з нею справи". Він також подякував Аліні за прожиті разом роки, але не упустив можливість підколоти її - натякнув, що не останню роль в розриві їх відносин зіграли патологічні ревнощі Шаманської.

"Аліні я вдячний за всі роки, які ми з нею прожили. Вона чудова людина. Я бажаю їй тільки добра і знайти людину, яка не буде собі дозволяти перебувати просто в компанії з іншими дівчатами", - заявив Ханумак.

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися в 2016 році на зйомках проекту "55 за 5". Через рік пара одружилася та народила дитину - сина на ім'я Артур.

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