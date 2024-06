Жахливий напад: Селін Діон показала болісні моменти своєї хвороби

Канадська співачка Селін Діон відверто показала, якою моторошною є її хвороба.

Селін Діон страждає від рідкісного неврологічного захворювання / Колаж Главред, скріншот відео

Легендарна канадська й американська співачка Селін Діон включила неймовірно вразливий момент у свій новий документальний фільм "Я: Селін Діон", в якому вона протягом декількох хвилин страждає від жахливого нападу.

Як пише Page Six, сцена починається з того, що лікар співачки, володарки Греммі, проводить огляд, оскільки в неї були судоми через синдром скутості, рідкісний і прогресуючий неврологічний розлад, який є рідкісним.

"Частиною хвороби є те, що, щойно у вас починається судома, іноді... сигнал про її "звільнення" не розуміється, тож у кінцевому підсумку вона просто залишається в скороченому положенні", - пояснює терапевт спортивної медицини Террілл Лобо.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

У відео видно, як після того, як лікар поклав Селін на масажний стіл, у 56-річної Діон тривають спазми, що, як попереджає Лобо, може "призвести до кризи".

Незабаром після цього у співака "My Heart Will Go On" починається повноцінний напад, і лікар викликає іншого члена своєї медичної бригади, щоб той приніс йому валіум, ліки, які лікують нервову систему.

У цей час можна почути, як Діон стогне від болю, коли вона трясеться обличчям донизу.

Коли Лобо збирається підняти її на бік, співачка All by Myself починає пхикати і плакати.

В один шокуючий момент Діон з'являється з широко розплющеними очима і не може рухатися самостійно.

Хвороба Селін Діон

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдром ригідності або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

