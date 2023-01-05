Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

Сім'я вихованки Святослава Вакарчука спростувала версію про популярну хворобу, що раніше поширилася в ЗМІ.

Катерина Давиденко та Святослав Вакарчук на "зустрічі випускників" Голосу країни / instagram.com/zebra_davidenko

Вчора український співак та Народний артист України Іво Бобул повідомив трагічну новину - в 28 років померла українська співачка і учасниця 4 сезону музичного проєкту Голос країни (у складі команди Святослава Вакарчука) Катерина Давиденко.

Попередньою причиною смерті артистки ЗМІ назвали пневмонію. Однак цей діагноз спростувала сестра Катерини.

У коментарях під одним з останніх фото співачки в Instagram, на якому вона позувала зі своїм коханим, родичка Давиденко повідомила справжню причину смерті.

Катерина Давиденко померла від тромбоемболії легеневої артерії. Дев'ятирічна донька артистки залишилася сиротою.

"Це пише сестра Каті ... ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу будь ласка не вигадувати нічого!!! Причина смерті - тромбоемболія легеневої артерії!!!" - повідомила сестра співачки.

Катерина Давиденко померла від тромбоемболії легеневої артерії / instagram.com/zebra_davidenko

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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