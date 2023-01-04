Померла учасниця музичного проєкту Голос країни - крихітка-донька залишилася сиротою

Катерина Давиденко "згоріла" від відомої хвороби.

Померла Катерина Давиденко - співачка і учасниця 4 сезону шоу Голос країни / instagram.com/zebra_davidenko, pixabay.com

Осиротіла велика родина музичного проєкту Голос країни - у віці 28 років померла українська співачка Катерина Давиденко.

Про це повідомив співак і Народний артист України Іво Бобул на своїй сторінці в Facebook. "Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій Академії, - Катерина Давиденко", - пише співак.

В Instagram Катерини шанувальники розповіли, що її життя забрала пневмонія. Без матері залишилася дев'ятирічна донька на ім'я Марія.

Катерина Давиденко брала участь у 4 сезоні музичного проєкту Голос країни (2014 рік). Тоді вона стала вихованкою команди зіркового тренера Святослава Вакарчука. На сліпих прослуховуваннях артистка виконала Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai.

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