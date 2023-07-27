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Померла Шинейд О'Коннор - поліція пролила світло на смерть музичної легенди

Анна Підгорна
27 липня 2023, 19:28 оновлено 27 липня, 19:29
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Життя не балувало Шинейд О'коннор, останні роки якої були затьмарені хворобами і втратами.
Померла Шинейд О'коннор
Померла Шинейд О'Коннор - поліція розкрила обставини смерті співачки / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oconnor.sinead

26 липня про смерть легендарної ірландської співачки Шинейд О'Коннор повідомила її сім'я. Артистці було 56 років.

Причини смерті співачки, за рішенням її близьких, не будуть розголошуватися до офіційних висновків коронера. Втім, пресі стали відомі обставини смерті О'Коннор.

Як повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело в поліції, Шинейд була знайдена без ознак життя в її лондонській квартирі, куди вона перебралася за кілька днів до смерті. Це сталося об 11:28 за місцевим часом - поліцейські приїхали на виклик, і виявили тіло співачки. Вони зазначають, що смерть не виглядала "підозрілою".

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Останній пост Шинейд О'Коннор в Twitter був присвячений її синові Шейну, який наклав на себе руки півтора роки тому. "Живу, як безсмертне нічне створіння з тих пір, як... Він був любов'ю мого життя, світочем моєї душі. Ми були однією душею, розділеною на дві половинки. Він був єдиною людиною, яка любила мене безумовно. Я загублена в бардо (термін в буддизмі, який зазвичай позначає проміжний стан між смертю і переродженням - прим. редактора) без нього", - написала співачка, та опублікувала фото з Шейном.

Після суїциду дитини О'Коннор і сама намагалася звести рахунки з життям. Це була не перша її спроба - артистка довгі роки страждала психічними розладами, для яких характерні суїцидальні нахили.

останній пост Сінеад О'коннор
Останній пост Шинейд О'Коннор, який вона присвятила синові Шейну / twitter.com/786OmShahid

Раніше в ЗМІ з'явилися новини про те, що померла Марта з фільму "Довга дорога в дюнах" - радянська і латвійська акторка Ліліта Озоліня. Вона пішла з життя у віці 75 років.

Також стало відомо про смерть зірки серіалу "Санта-Барбара" Ніколаса Костера - актор, який отримав шалену популярність завдяки мильним операм, останній раз з'явився на екранах у 88 років, за рік до смерті.

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