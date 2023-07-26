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Пішла слідом за сином: померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор

Анна Підгорна
26 липня 2023, 21:51 оновлено 26 липня, 21:51
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Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат) мала кілька психічних розладів, які значно знижували якість життя артистки.
Померла Шинейд О'коннор
Померла Шинейд О'Коннор / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oconnor.sinead

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор померла у віці 56 років. Про це повідомляє видання The Irish Times, спираючись на офіційну заяву сім'ї артистки.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд. Її сім'я і друзі спустошені та просять усамітнення в цей дуже важкий час", - повідомляють близькі артистки.

Обставини і причини смерті О'Коннор, яка в 2018 році прийняла іслам і нове ім'я Шухада Садакат, її рідні вважають за краще не розголошувати.

За своє життя співачка мала кілька спроб самогубства. Останню - у січні 2022 року, після того як її син Шейн у віці 17 років наклав на себе руки. Тоді Шинейд О'Коннор врятували лікарі, проте співачка в соціальних мережах заявляла, що буде робити стільки спроб, скільки потрібно, щоб возз'єднатися зі своєю дитиною.

Артистка страждала біполярним розладом, межовим розладом особистості, посттравматичним стресовим розладом, агорафобією. Також у 2015 році вона перенесла гістеректомію після тривалих гінекологічних проблем.

За свою більш ніж тридцятирічну кар'єру на сцені Шинейд О'Коннор випустила 10 студійних альбомів. Один з її найвідоміших хітів, пісня Nothing Compares 2 U, зайняв першу сходинку в хіт-параді синглів в1990 році за версією Billboard Music Awards.

Дивіться кліп Шинейд О'Коннор на пісню Nothing Compares 2 U:

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що помер всесвітньо відомий письменник Мілан Кундера - автор книги "Нестерпна легкість буття" помер у віці 94 років.

Також стало відомо, що виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" наклала на себе руки - співачка Коко Лі довгі роки страждала від депресії, яка привела її до сумного фіналу.

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