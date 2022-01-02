Померла режисер легендарних мультфільмів "Лунтік" і "Смішарики"

Галина Воропай / "ВКонтакте"

У Росії у віці 49 років померла режисер культових дитячих мультфільмів Галина Воропай. Про це повідомили в офіційній групі кафедри режисури мультимедіа та анімації Петербурзького вузу, в якому вона викладала.

Повідомляється, що Воропай пішла з життя в ніч з 29 на 30 грудня. "Приносимо співчуття її рідним і близьким! Галина Володимирівна завжди залишиться в нашій пам'яті світлим і радісною людиною, яка дуже любила життя і кіно!"- йдеться в повідомленні.

Причини смерті не називаються.

Галина Воропай народилася 24 лютого 1972 року в Ленінграді. Була режисером мультисеріалів "Лунтік" і "Барбоскіни", а також працювала над новим сезоном "Смішариків". Крім того, вона працювала в легендарній петербурзькій анімаційної студії "Мєльніца", яка створювала мультфільми "Альоша Попович і Тугарин Змій", "Іван Царевич і Сірий Вовк-2", "Три богатирі - хід конем", "Іван Царевич і сірий вовк-3", а також "Лунтик і його друзі".

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Нагадаємо, раніше відомий голлівудський режисер Жан-Марк Валле помер у своєму будинку в місті Квебек (Канада) у віці 58 років.

Найбільше Валле був відомий драматичним фільмом "Далласький клуб покупців" 2013 року. Кіно було номіновано на "Оскар", а виконавці головних ролей, актори Меттью Макконахі і Джаред Лето, нагороду цю отримали.

Жан-Марк Валле також відомий роботою в якості режисера над першим сезоном серіалу "Велика маленька брехня" (2017), а також міні-серіалом "Гострі предмети" (2018) для каналу НВО за однойменним романом Джилліан Флінн.