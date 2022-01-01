Померла легендарна актриса Голлівуду

Бетті Уайт 17 січня мало виповнитися 100 років / Associated Press

У США в Лос-Анджелесі померла Культова американська актриса Бетті Уайт.

Артистка пішла з життя у себе вдома в 99 років, не доживши до 100-річчя 17 днів.

"Незважаючи на те, що Бетті було майже 100 років, я думав, що вона буде жити вічно. Не думаю, що вона колись боялася смерті, тому що завжди хотіла бути зі своїм коханим чоловіком Алленом Ладденом. Уайт вірила, що знову буде з ним", - розповів Джефф Уитжас виданню Variety.

Головне з життя актриси

Бетті Уайт - американська актриса, комедіантка і телеведуча, відома світу за картинами і Шоу Мері Тайлер. Вона шестиразова володарка премії Еммі.

Нагадаємо, Главред зібрав добірку втрат 2021 року і перерахував зірок, що пішли на небеса в 2021 році.

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