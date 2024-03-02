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Померла популярний дизайнер та "ікона стилю"

Олена Кюпелі
2 березня 2024, 14:07оновлено 2 березня, 15:29
Вона прожила 102 роки і фанатіла від своєї роботи.
Умерла Айрис Апфель
Померла Айріс Апфель / Колаж Главред, фото Instagram/iris.apfel

У п'ятницю, у віці 102 років, померла ікона стилю, дизайнерка Айріс Апфель. Вона померла у своєму будинку в Палм-Біч, штат Флорида, повідомив представник її маєтку.

За інформацією CNN, впливова дизайнерка любила масивні аксесуари, джаз, роботу і використовувала будь-яку можливість, що траплялася їй на шляху: від престижних мистецьких виставок до обкладинок журналів, косметичної лінії, документального фільму, модельного контракту і ляльки Барбі, створеної за її образом.

"Я віддаюся цьому повністю, я дуже захоплена тим, що роблю", - сказала Апфель в інтерв'ю CNN у 2018 році.

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Хто така Айріс Апфель

Айріс Апфель - американська підприємиця, дизайнерка інтер'єрів, модельєрка та акторка. З 1950 до 1992 року разом зі своїм чоловіком Карлом вона займалася текстилем, зокрема уклала контракт з Білим домом, що тривав дев'ять президентських термінів.

Як пише Вікіпедія, вийшовши на пенсію, вона здобула популярність завдяки виставці 2005 року в Інституті костюма Метрополітен-музею, на якій була представлена її колекція біжутерії та одягу. У 2019 році у віці 97 років Айріс підписала контракт з IMG як модель, а 2014 року знялася в документальному фільмі Альберта Мейслеса "Айріс".

Айріс Баррел народилася в Квінсі, штат Нью-Йорк, 1921 року. Вона була єдиною дитиною в сім'ї єврейських батьків Семюеля і Седі Баррел.

Вона описала себе як покупницю з чорним поясом, яка зробила свою першу покупку у віці 11 років, коли мати дала їй 25 доларів на купівлю сукні на Великдень. Це коштувало 12,95 доларів. Туфлі та капелюх у тон обійдуться ще приблизно у 8 доларів. Поїздка на поїзді туди й назад коштує всього два п'ятаки, або 10 центів.

З 1950 до 1992 року разом зі своїм чоловіком Карлом вона займалася текстилем, зокрема уклала контракт із Білим домом, що тривав дев'ять президентських термінів.

Вона вже з'являлася в модних журналах, включно з Vogue Italia і Dazed & Confused, коли 2019 року престижне агентство IMG запропонувало їй модельний контракт, коли їй було 97 років, і вона приєдналася до кола провідних моделей, включно з Карлі Клосс, Джоан Смоллс, Кріссі Тейген, а також Белою і Джіджі Хадід.

Можливо, у неї і був власний лейбл, але Апфель не мотивували імена дизайнерів. Вона з таким самим задоволенням нишпорила блошиними ринками, як і дорогими магазинами, у пошуках незвичних речей, які можна було б одягнути на її маленьке тіло.

У неї було 2,9 мільйона підписників в Instagram, але вона висловлювала зневагу до соціальних мереж.

"Це до біса цікаво", - сказала вона CNN у 2018 році. Мені плювати, що ти їв, і мені плювати, з ким ти спиш... Це величезна трата часу".

Одного разу Апфель попросили всього в трьох словах визначити своє ставлення до життя. "Тільки одна поїздка", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Томас Кінгстон помер у віці 45 років. "З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Томаса Кінгстона, нашого коханого чоловіка, сина і брата", - йдеться в заяві дружини Томаса, леді Габріелли Кінгстон.

Нагадаємо, популярний український блогер Юрій Ворожко помер у віці 32 років. Тіло чоловіка було виявлено в басейні одного зі спортивних комплексів у Кропивницькому.

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