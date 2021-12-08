Померла іспанська актриса - зірка серіалу Просто Марія

Артистка пішла з життя в 69 років.
У неділю, 5 грудня 2021 року, в Іспанії пішла з життя відома актриса Інес Моралес (повне ім'я - Інес Моралес Іглесіас).
Про це повідомляє телеканал Tlnovelas, що транслює іспанською мовою мексиканські серіали.
Інес Моралес в основному відома ролями лиходійок в іспанських та мексиканських "мильних операх" 80-их років.
Особливо примітною в її кар'єрі була роль Флоренсії Амолінар в мексиканському телесеріалі 1989 року Просто Марія, що принесла їй світову славу.
Причина смерті 69-річної актриси невідома.
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Автор: Анна Підгорна