Помер зірка серіалу Ліквідація та автор хітів Вєрки Сердючки - актор і поет Аркадій Гарцман

Аркадій Гарцман (1 травня 1947 - 23 червня 2022) / Колаж

Український і радянський актор, сценарист і поет Аркадій Гарцман помер у віці 75 років. Про його смерть стало відомо завдяки його доньці, Вікторії Ароновій - на своїй сторінці в Facebook вона опублікувала прощальний пост, присвячений батькові.

"У мене був найкращий тато в світі ❤️ І для мене - найкраща людина у світі. Він і зараз є, але вже в іншому місці - з Господом на Небесах. Лише це втішає Але я знаю, що одного дня ми знов побачимось і вже у вічності будемо разом. Тож до зустрічі, моя любове!.." - пише Аронова.

Гарцман здобув популярність завдяки авторству пісень у популярному мультфільмі студії Киевнаучфильм Острів скарбів. Крім того був творцем і редактором гумористичної газети Блин, яка славилася своїми незвичайними інтерв'ю зі знаменитостями.

У серіалі Утьосов Аркадій Семенович зіграв письменника Ісаака Бабеля, а також мав помітну роль в серіалі Ліквідація.

Був успішний і затребуваний, як автор текстів пісень. Його хіти виконують Вєрка Сердючка (Гуляночка, Тук-тук-тук), Софія Ротару (Осенние цветы), писав для Миколи Караченцова, Алли Пугачової і Таїсії Повалій.

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Раніше на 86-му році життя помер легендарний актор і суперзірка радянського кіно родом з Литви Регімантас Адомайтіс, відомий ролями у фільмах Трест, який лопнув і Зелений фургон.

Також на 80-му році життя помер радянський і вірменський актор Рафаель Котанджян, що запам'ятався глядачам роллю Паргали Ібрагіма-паші в українському костюмно-історичному телесеріалі Роксолана (1997-2003).

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