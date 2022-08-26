Помер зірка серіалу Беверлі-Хіллз, 90210 - актор Джо Тата

Помер актор Джо Тата - зірка серіалу Беверлі-Хіллз, 90210 / imdb.com, pixabay.com

З життя пішов американський актор, зірка серіалу Беверлі-Хіллз, 90210, 85-річний Джо Тата.

Про це розповіла дочка актора Келлі. "Я з величезним жалем повідомляю, що мій батько Джо Е.Тата мирно помер минулої ночі. Мій батько і я вдячні за любов і підтримку від сім'ї, друзів і шанувальників. Нет (персонаж, якого грав Тата в Беверлі-Хіллз, 90210 - прим. редактора) був люблячим батьком для дітей школи West Beverly High. У реальному житті мій тато, Джо, був чесним, добрим і справді неймовірним батьком", - поділилася Тата з CNN.

Причина смерті не уточнюється, проте відомо, що в 2018 році акторові була діагностована хвороба Альцгеймера.

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Джо Тата отримав найбільшу популярність завдяки ролі Нета Буссіччіо, власника кафе Піч Піт (Персикова кісточка) в серіалі Беверлі-Хіллз, 90210. У закладі привітного і добродушного Нета головні герої працювали, проводили вільний час і проживали яскраві моменти життя.

Тата також знімався в науково-фантастичному серіалі За межею можливого, серіалі Бетмен (грав ролі лиходіїв), і в спін-оффі оригінального серіалу Беверлі-Хіллз, 90210 - 90210: Нове покоління.

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