Померла зірка серіалу Беверлі-Хіллз / Instagram / УНІАН

Американська актриса з легендарного серіалу з 90-х серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Деніз Даус померла у віці 64 років після довгої боротьби з важкою формою менінгіту. Таке повідомлення її сестра залишила в Instagram.

"З дуже важким серцем я повідомляю всім, що моя сестра Деніз Даус вирушила назустріч нашій родині у вічному житті. Деніз Івонн Даус була найдивовижнішою сестрою, неперевершеною, прославленою актрисою, наставником і режисером. Вона була моїм найкращим другом і останнім членом сім'ї. Деніз любила всіх вас. Я знаю, що вона спостерігає за нами з любов'ю. Я прошу усамітнення і ваших молитов", — написала сестра актриси.

Деніз Даус зіграла роль місіс Івонн Тізлі в серіалі Беверлі-Хіллз, 90210, судді Ребекки Дамсен в серіалі каналу CBS Страж і доктора Ронди Пайн в телесеріалі каналу HBO небезпека. Вона також знімалася в таких популярних серіалах, як Анатомія пристрасті, Доктор Хаус, кістки і багатьох інших.

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