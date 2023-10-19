Помер зірка кінофраншизи "Роккі" Берт Янг

Сільвестер Сталлоне прокоментував смерть близького друга.

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Помер Берт Янг / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Американський актор італійського походження Берт Янг помер у віці 83 років. Про це повідомила його єдина донька, Енн Мореа Стайнгізер, лише через 10 днів після його смерті, ймовірно, щоб уникнути галасу навколо відходу її батька.

Новину про смерть Янга публікує New York Times. Причини смерті не уточнюються.

Берт Янг зіграв у понад 160 різних фільмах та серіалах. Серед найвідоміших "Китайський квартал", "Одного разу в Америці", "Коломбо", "Вокер, техаський рейнджер", "Клан Сопрано" та ін. Його остання поява на екрані відбулося в 2019 році в серіалі "Російська лялька".

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Найбільшу популярність і номінацію на "Оскар" (кращий актор другого плану) принесла Янгу участь в кінофраншизі "Роккі", де він зіграв кращого друга і шурина головного героя Роккі Бальбоа - Полі Пенніно. Берт Янг з'явився у всіх шести фільмах із серії "Роккі" (в серії "Крід" його персонаж значиться мертвим).

Крім акторської кар'єри Янг був успішним художником - його картини виставлялися в різних галереях, а також з'являлися в якості декорацій під час зйомок "Роккі". Також він писав сценарії та історичні романи.

На смерть свого кінодруга і близького приятеля в житті відреагував виконавець ролі Роккі - актор Сільвестер Сталлоне. У своєму блозі в Instagram він опублікував фото з Янгом з підписом: "Моєму дорогому другові Берту Янгу: ти був неймовірною людиною і артистом, я і весь світ будемо дуже за тобою сумувати... Спочивай з миром".

Раніше в бою на запорізькому напрямку загинув український музикант Андрій Чепіль. Талановитому артисту було всього 29 років. Він також брав участь у боях під Ізюмом та Куп'янськом.

Також стало відомо про смерть Народної артистки, душі української пісні, Ніни Митрофанівни Матвієнко. Вона не дожила два дні до свого 76-річчя.

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