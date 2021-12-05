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Помер знаменитий продюсер і засновник Кінотавра

5 грудня 2021, 17:45

17 листопада Рудінштейн був госпіталізований з серцевим нападом.

Марк Рудінштейн
Марк Рудінштейн / Інтерфакс

Продюсер, засновник кінофестивалю Кінотавр Марк Рудінштейн помер у віці 75 років.

Як повідомлялося раніше, 17 листопада Рудінштейн був госпіталізований з серцевим нападом.

Як пише ТАСС, творець Кінотавра помер в одній з московських лікарень.

"Марк помер годину тому в лікарні на Таганці", - уточнило джерело виданню.

Минулого тижня стало відомо, що Рудінштейн був доставлений в одну з московських клінік.

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Причиною госпіталізації стали проблеми з серцем - за попередніми даними, був діагностований інфаркт міокарда. Лікарі прооперували його, встановивши стент.

Біографія творця Кінотавра

Марк Рудінштейн - радянський і російський продюсер, актор і кінокритик.

Творець і продюсер кінофестивалів Кінотавр і Кінотаврик, організатор кінопремії Золотий овен.

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Як раніше повідомляли, 3 грудня 2021 року, пішла з життя Ніна Ургант - актриса театру і кіно, і бабуся актора і телеведучого Івана Урганта.

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