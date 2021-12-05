Помер знаменитий продюсер і засновник Кінотавра

17 листопада Рудінштейн був госпіталізований з серцевим нападом.
Продюсер, засновник кінофестивалю Кінотавр Марк Рудінштейн помер у віці 75 років.
Як повідомлялося раніше, 17 листопада Рудінштейн був госпіталізований з серцевим нападом.
Як пише ТАСС, творець Кінотавра помер в одній з московських лікарень.
"Марк помер годину тому в лікарні на Таганці", - уточнило джерело виданню.
Минулого тижня стало відомо, що Рудінштейн був доставлений в одну з московських клінік.
Причиною госпіталізації стали проблеми з серцем - за попередніми даними, був діагностований інфаркт міокарда. Лікарі прооперували його, встановивши стент.
Біографія творця Кінотавра
Марк Рудінштейн - радянський і російський продюсер, актор і кінокритик.
Творець і продюсер кінофестивалів Кінотавр і Кінотаврик, організатор кінопремії Золотий овен.
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