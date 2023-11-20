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Помер учасник шоу Голос країни-11 Володимир Каверін

Анна Підгорна
20 листопада 2023, 15:58
Каверін пережив окупацію Гостомеля, але через рік несподівано його серце зупинилося.
Помер Володимир Каверін
Помер Володимир Каверін / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот

Володимир Каверін, колишній моряк, співак та учасник 11 сезону шоу Голос країни, помер у віці 67 років. Про це повідомив Олександр Мадей, керівник Центрального Палацу культури міста Чернівці.

Причини смерті артиста не розголошуються. Відомо, що Каверін пережив окупацію - останні роки він жив у Гостомелі, куди перебрався з Чернівців. Там він був відомий своїм вокальним талантом, і переїхав ближче до столиці, щоб присвятити себе творчості.

Такий шанс представився Володимиру в 2021 році, коли він пройшов кастинг на музичне шоу Голос країни-11. На сліпих прослуховуваннях чоловік виконував пісню гурту The Hardkiss - "Журавлі", і потрапив в команду зіркового тренера Олега Винника.

На вокальних боях Володимир Каверін виступив з піснею свого наставника "Вовчиця", та поступився перемогою відомому акторові Віталію Борисюку.

Дивіться виступ Володимира Каверіна на сліпих прослуховуваннях Голосу країни-11:

Раніше стало відомо, що український телеведучий, колишній учасник КВН та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у 54 роки. Прощання з артистом проходило в Жовтневому палаці в Києві.

Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.

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