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Помер учасник проєкту Голос країни - музикант Євген Щавлінський

16 березня 2023, 15:24
Серце Щавлінського перестало битися в 25 років - його зупинила жахлива хвороба, яка невблаганно прогресувала.
Помер Євген Щавлінський
Помер Євген Щавлінський - музикант та учасник 8 сезону шоу Голос країни / instagram.com/wholeheart.live, pixabay.com

У віці 25 років помер Євген Щавлінський - музикант, співак і учасник 8 сезону музичного проєкту "Голос країни". Сумну новину повідомила музична релігійна спільнота wholeheart у соціальних мережах.

"Сьогодні перестало битися серце Євгена Щавлінського, автора пісні "Зцілення" з першого збірного українського альбому "Він у всьому". ... Про свою творчість говорив так: "Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, – це чесність", - повідомляється в заяві.

Причиною смерті Щавлінського стала онкологія в термінальній стадії, з якою музикант боровся останні два роки. У 2021 Євген одружився на дівчині на ім'я Сара, яка підтримувала його на нелегкому шляху боротьби з раком.

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На "Голос країни" Євген, не дивлячись на юний вік, прийшов вже готовим музикантом - писав музику, його виступи користувалися попитом і в Україні, і в США. Щавлінський записав два альбоми ("The First" та "Світ Ілюзій") під псевдонімом Shchavlinskyi, крім цього займався саунд-продюсуванням і виступав як сесійний гітарист.

Євген Щавлінський взяв участь у шоу "Голос країни" у 2018 році. На "сліпих прослуховуваннях" восьмого сезону він виконав пісню Fran Healy - Sing. Незважаючи на високі оцінки від тренерів, жодне з тренерських крісел не повернулося до музиканта.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина та Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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