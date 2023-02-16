Турецького актор з серіалу "Заснування: Осман" знайшли мертвим після землетрусу 6 лютого

Неживе тіло Чагдаша Чанкая виявили на руїнах його будинку - артист був похований живцем.

Помер Чагдаш Чанкая - тіло знайшли під завалами будинку після землетрусу в Туреччині / facebook.com/cagdas.cankaya.3, pixabay.com

Турецький актор Чагдаш Чанкая, який найбільш відомий завдяки серіалу "Заснування: Осман" загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого. Про це повідомляє видання Habertürk.

Тіла артиста та його дружини, музиканта Зілан Тигріс, були виявлені при розборі завалів дев'ятиповерхового будинку в Діярбакирі, де проживало подружжя. Під час рятувальної операції з їхньої квартири доносилися звуки, так що рятувальники сподівалися, що сімейна пара вижила. Однак, коли розбір завалів був закінчений, актора з дружиною знайшли бездиханними. Смерть, ймовірно, настала від переохолодження.

Мехмет Боздаг, сценарист серіалу "Заснування: Осман", підтвердив загибель Чагдаша Чанкая і Зілан Тигріс на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував знімок подружжя з прощальним словом від імені всієї команди серіалу.

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"Ми глибоко засмучені втратою цінного актора нашого серіалу "Заснування: Осман" Чагдаша Чанкая та його дружини - музиканта Зілан Тигріс в результаті землетрусу, який глибоко поранив всіх нас. Нехай наш шановний актор Чагдаш Чанкая, його дружина і всі наші громадяни, які загинули в результаті землетрусу, знайдуть Божу милість. Висловлюємо співчуття рідним. Нехай твоє місце буде на небесах", - пише Боздаг.

Чагдаш Чанкая з дружиною померли через землетрус в Туреччині / instagram.com/mehmetbozdag

Землетрус у Туреччині

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Цей землетрус призвів до серйозних руйнувань і жертв і в сусідній Сирії. В результаті катастрофи в Туреччині загинуло понад 36 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині після землетрусу досі рятувальники з усього світу розбирають завали і витягують з-під уламків людей, що вижили, і тіла загиблих. У провінції Хатай на півдні країни стався нещасний випадок прямо під час рятувальної операції. Рятувальники прибули до обрушеного будинку і розбирали завали. У цей момент уламки не втрималися і завалили одного з чоловіків.

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