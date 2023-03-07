Голос країни оголошує кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєкту

13 сезон кращого музичного шоу країни шукає своїх неповторних героїв.

Голос країни 13 сезон - оголошено кастинг / Прес-служба

Відсьогодні телеканал 1+1 Україна оголошує масштабний кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєкту Голос країни, завдяки якому український голос звучить по всьому світу. Новий сезон покликаний підтримувати український народ, який уже більше року незламно бореться за життя та свободу.

Телеканал шукає вокалістів від 16 років, які мріють, аби їх спів почули мільйони. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни" та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу. Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові.

"Від початку повномасштабної війни наша команда не припиняє працювати. Наразі наш продакшн "Big Entertainment Shows" перетворився на "Big Brave Events", адже весь рік ми працювали над благодійними марафонами у різних європейських країнах. Я особливо пишаюся тим, що попри війну ми змогли закінчити 12 сезон Голосу країни і зробили суперфінал в київському метрополітені, на легендарній станції метро "Майдан Незалежності". Можу сказати, що під час війни такий важливий проект, який фактично є культурним кодом української нації, не може мовчати. Коли гудуть гармати, голос народу має звучати якомога голосніше, тому ми вирішили запустити особливий сезон Голосу країни, що об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані зараз по всьому світі. Цей сезон має на меті привернути увагу до нашої сміливості, відважності, креативності, і безмежного таланту. Український голос має цього року зазвучати на весь світ, саме тому ми запрошуємо до участі в кастингу всіх талановитих українців, чиє серце зараз не мовчить. Цей сезон стане особливим, не пропустіть його!" - каже продюсер проєкту Володимир Завадюк.

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Нагадаємо, Голос країни - це перший музичний проєкт, який повернувся на екрани під час повномасштабного вторгнення. До трансляції сезону, який 24 лютого перервало повномасштабне вторгнення рф на територію України, була прикута увага всієї країни. Командою проєкту, спільно з телеглядачами було зібрано майже 2 600 000 гривень на засоби аеророзвідки для українських захисників, а також майже 300 000 для розмінування Херсонщини. Переможницею 12 сезону Голосу країни стала хранителька української культури, фольклористка, та збирачка української пісні Марія Квітка з команди "Другий шанс".

Які нововведення будуть у 13 сезоні та хто із зірок сяде у тренерське крісло - прихильники проєкту дізнаються незабаром.