Помер відомий актор з комедійного серіалу Кухня

Іван Рудаков помер у 43 роки / Фото instagram.com/ivanrudakov_ruda

У Москві на 44-му році життя помер актор Іван Рудаков, відомий за ролями в серіалах "Кухня" і "Скліфосовський".

Про його смерть повідомив батько - московський кінорежисер Олексій Рудаков на своїй сторінці в Facebook.

Причиною смерті Івана Рудакова стали ускладнення після коронавірусної інфекції.

"Дива не сталося. Нашого Ванечки, нашого улюбленого синочка більше немає! І ми не знаємо, як далі з цим жити! Помоліться, хто в силах, за упокій його душі!"- написав Олексій Рудаков.

Напередодні батько актора розповів, що його сина госпіталізували через проблеми з серцем і легенями, що виникли після СOVID-19. За словами Рудакова-старшого, актор перебував на ШВЛ у важкому стані, без свідомості.

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Довідка: Іван Рудаков народився 19 жовтня 1978 року в Москві в родині режисерів. Навчався у ВДІКу. За роки акторської діяльності Іван Рудаков взяв участь у зйомках понад 40 фільмів і серіалів. Серед них - "Мата Харі", "Іванко", "Комісарка", "Ейнштейн. Теорія любові", "Соната для Віри", "Альошкіна любов", "Шукачка". Однак найбільшу популярність йому принесли роботи в серіалах "Кухня", "Медіум" і "Ланцет".

Як повідомляв Главред, в кінці грудня 2021 в Росії помер Володимир Татосов - відомий радянський і російський актор, який прославився завдяки серіалу Шерлок Холмс і доктор Ватсон.

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