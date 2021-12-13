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Померла Енн Райс - автор романів Інтерв'ю з вампіром і Королева проклятих

13 грудня 2021, 12:34

Авторка Вампірських хронік пішла на 80-му році життя.

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Енн Райс (4 жовтня 1941 - 11 грудня 2021) / instagram.com/annericeauthor

Американська письменниця Енн Райс померла 11 грудня 2021 року на 80 році життя в місті Ранчо-Міраж, штат Каліфорнія.

Письменниця пышла з життя у лікарні від ускладнень, викликаних інсультом. У смертного ложа письменниці перебувала її сестра Карен і син, також відомий письменник, Крістофер Райс.

Він і розповів шанувальникам письменниці сумні новини про її смерть: "Раніше сьогодні ввечері Енн померла через ускладнення, викликані інсультом. ... Неможливо оцінити глибину горя нашої сім'ї. Як моя мати, вона підтримувала мене беззастережно - вона навчила мене приймати свої мрії і кидати виклик темним голосам страху і невпевненості в собі. Як письменник, вона навчила мене кидати виклик жанровим кордонам і віддаватися своїм пристрастям.

В її останні години я сидів біля її лікарняного ліжка в благоговінні перед її досягненнями і її мужністю, занурений в спогади про життя. ... Молодша сестра Енн, Карен, поцілувавши її на прощання, сказала:"Це була весела подорож, дитинко". Я думаю, ми всі можемо з цим погодитися.

Давайте втішимося спільною надією на те, що Енн тепер отримає чудові відповіді на багато великих духовних і космічних питаннь, пошуки яких визначали її життя і кар'єру".

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Для широкої аудиторії Енн Райс в першу чергу відома своїм романом Інтерв'ю з вампіром, першим в циклі Вампірські хроніки. У 1994 році був знятий однойменний фільм за мотивами твору Райс, в головних ролях якого знялися Том Круз, Кірстен Данст, Бред Пітт та Антоніо Бандерас. Кінострічка стала двічі лауреатом премії BAFTA, а також номінантом на Оскар в 1994 році.

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