Помер Народний артист України актор Євген Федорченко

Євген Іванович Федорченко (21 червня 1946 - 13 січня 2022) / facebook.com/leofedo

Український актор і письменник Євген Федорченко помер сьогодні, 13 січня, на 75 році життя.

Сумну новину про його смерть розповіла у соціальних мережах його дочка Олена.

Євген Іванович служив у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької. За свою кар'єру зіграв понад 100 ролей.

За свій внесок у розвиток культури України отримав звання Заслуженого артиста України (1992) та Народного артиста України (2006).

Також Федорченко був художнім керівником творчого об'єднання Ретро шлягер, писав вірші та п'єси.

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