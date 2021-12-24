Помер відомий радянський актор

Володимир Татосов помер від онкології та коронавірусу / Кадр з фільму

В Росії помер відомий радянський і російський актор, що прославився в серіалі Шерлок Холмс і доктор Ватсон Володимир Татосов.

Трагічну новину повідомила його подруга і колега Олена Драпенко, пише Starhit. За її словами, причиною смерті актора стала онкологія, з якою він боровся останні кілька років.

Погіршив стану здоров'я Татосова коронавірус, яким він заразився в лікарні.

"Ми перевели його в іншу лікарню, де лікують його основне захворювання, але там заразили коронавірусом. Помер він через ці дві дивні хвороби", - сказала Драпенко.

Кар'єра Татосова

На його рахунку ролі в більш ніж 100 радянських фільмах і серіалах - шосте липня, Крах інженера Гаріна, Крах операції "терор", Гобсек, Агент національної безпеки, Бандитський Петербург, Забійна сила, Шерлок Холмс і доктор Ватсон: Двадцяте століття починається.

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