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Вкрали "Тіні забутих предків": фанати Навального у Франції спробували привласнити фільм

Дмитро Відоменко
14 березня 2024, 20:08
У Франції організатори фестивалю російського фільму влаштовують показ легендарного фільму "Тіні забутих предків" і представляють його як "частину російської культури".
Тіні забутих предків, Росія
Фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" росіяни у Франції спробували представити як частину російської культури / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і кадр з фільму

У Франції організатори "Фестивалю російського фільму" організували показ фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" (під радянською прокатною міжнародною назвою "Вогненні коні") і в анонсі представляють це легендарне кіно "частиною російської культури". Про це йдеться в повідомленні агентства "Укрінформ".

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними", - заявили дипломати з посольства України у Франції.

Вони зазначили, що йдеться про культурну апропріацію країною-агресором РФ української культури, тож і просять французьку владу розібратися із ситуацією та відновити справедливість.

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Цей фестиваль організовує така собі асоціація "Другая Россия". Причому він відбувається вже вдесяте, а цього року його присвятили пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального.

Хто такий Олексій Навальний

Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомий як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна та його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, якої Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія.

20 серпня 2020 року його отруїли в літаку, коли він повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня його перевезли в Берлінську клініку.

22 березня 2022 року Лефортовський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за обвинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду.

4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за обвинуваченням у створенні екстремістської спільноти.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії №3 в селищі Харп у Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

"Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, незважаючи на насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно", - йдеться в офіційних документах фестивалю.

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Олексій Навальний новини шоу бізнесу новини Франції
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