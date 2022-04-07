"Вкрали матрац і забули квашені огірки": Скрипка показав, як у нього вдома "гостювали" окупанти

Скрипка показав, як у нього "гостювали" окупанти / instagram.com/o.skrypka/

Український музикант Олег Скрипка показав свою дачу під Києвом після того, як там побували російські окупанти.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що росіяни вкрали у нього матрац, але не забрали дорогу картину відомого українського художника Анатолія Криволапа.

"Орки-мародери в селі Козаровичі біля Бучі вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені особисто подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", – розповів Скрипка.

Музикант зазначив, що все можна відбудувати – головне, щоб ворог надовго пішов з української землі. Також він подякував воїнам, які захищають нашу країну.

instagram.com/o.skrypka/

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика в Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів. З'явилися кадри, як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера.

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