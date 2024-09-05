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Український артист розповів, як російська ракета у Львові вибухнула поруч із ним

Олена Кюпелі
5 вересня 2024, 01:27
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Співак якраз біг зі своєю сім'єю в укриття, коли пролунав вибух.
Юлик ледве встиг добігти до сховища
Юлик ледь встиг добігти до сховища / Колаж Главред, фото Instagram/julikofficial, Facebook/julik.project

Український шоумен Юлик розповів, що під час російського обстрілу мирного Львова ракета влучила зовсім поруч із його будинком.

Як пише ТСН, у момент обстрілу, він разом із сім'єю спускався в укриття, коли почув гучні вибухи. Звук був настільки потужним, що артист був переконаний, що ракети влучили в його будинок. За словами артиста, він був у шоці від жахливих обстрілів і чергового цинічного злочину російських окупантів.

За словами виконавця, вони почали йти в безпечне місце саме тоді, коли попередили про ракетну небезпеку, однак приліт стався так швидко, що Юлик із сім'єю навіть не встиг добігти до укриття.

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Що таке ТСН?

ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, отримавши частку аудиторії 31,5%. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

"Це сталося дуже швидко. На жаль, ми звикли до війни. Коли летіли "шахеди", думали, буде все добре, а тут новина про крилаті ракети... Мені так прикро, коли читав новини про загиблих і постраждалих... Росіянам бажаю відчути те, що сьогодні і не тільки сьогодні переживала кожна українська сім'я...", - написав він.

Вибухи в Україні - удари по Львову 4 вересня

Нагадаємо, у Львові внаслідок удару Росії загинули 7 людей, серед них троє дітей.

Начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОДА Віктор Іваницький відповів на гучний фейк РФ про удар. Російські ракети в ніч на 4 вересня влучили не в "оборонні підприємства" у Львові, як стверджувала кремлівська пропаганда, а в житлові будинки, проте військових об'єктів у районі прильотів не було.

У Львові, як клянуться вбивці цивільного населення, було здійснено удар "Кинджалами" та БПЛА по підприємству ВПК. Так окупанти, схоже, називають житлові будинки, по яких сьогодні вранці прилетіли російські ракети.

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