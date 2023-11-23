Український співак втратив на війні двох братів

Артист вийшов на сцену і повідомив про трагедію у своїй родині.

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OTOY розповів про трагедію в родині / Колаж Главред, фото Instagram / otoysounds

Український виконавець В'ячеслав Дрофа, відомий як репер OTOY, дізнався про смерть свого другого брата, який загинув на війні.

Про трагедію в родині артист розповів під час вручення премії, де нагороджували 100 лідерів України, пише ТСН. Зі сцени він зізнався, що напередодні церемонії йому зателефонувала бабуся і повідомила про смерть брата.

"Вчора мені зателефонувала бабуся і сказала, що старшого брата тепер теж немає. Я себе запитав, чи є вони лідерами? На мою думку, Вони є лідерами своєї сім'ї як мінімум. Як максимум-для кожного українця. І взагалі народу і нації" ", – сказав OTOY.

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Старший брат артиста служив у морській піхоті. А ще один брат артиста воював в обороні Маріуполя і загинув 15 квітня 2022 року, під час прориву окупантів на "Азовсталь".

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що в Україні помер учасник популярного кулінарного шоу "Майстер шеф" Микола Молоков. Про це написали на сторінці "Майстер Шеф" в Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинувши львівський художник, шеф-кухар та блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

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