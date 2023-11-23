УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Український співак втратив на війні двох братів

Олена Кюпелі
23 листопада 2023, 12:56
Артист вийшов на сцену і повідомив про трагедію у своїй родині.
OTOY розповів про трагедію в родині
OTOY розповів про трагедію в родині / Колаж Главред, фото Instagram / otoysounds

Український виконавець В'ячеслав Дрофа, відомий як репер OTOY, дізнався про смерть свого другого брата, який загинув на війні.

Про трагедію в родині артист розповів під час вручення премії, де нагороджували 100 лідерів України, пише ТСН. Зі сцени він зізнався, що напередодні церемонії йому зателефонувала бабуся і повідомила про смерть брата.

"Вчора мені зателефонувала бабуся і сказала, що старшого брата тепер теж немає. Я себе запитав, чи є вони лідерами? На мою думку, Вони є лідерами своєї сім'ї як мінімум. Як максимум-для кожного українця. І взагалі народу і нації" ", – сказав OTOY.

відео дня

Старший брат артиста служив у морській піхоті. А ще один брат артиста воював в обороні Маріуполя і загинув 15 квітня 2022 року, під час прориву окупантів на "Азовсталь".

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що в Україні помер учасник популярного кулінарного шоу "Майстер шеф" Микола Молоков. Про це написали на сторінці "Майстер Шеф" в Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинувши львівський художник, шеф-кухар та блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Росіяни накопичують техніку та посилюють атаки на Харківську область: ЗСУ тримають оборону

Росіяни накопичують техніку та посилюють атаки на Харківську область: ЗСУ тримають оборону

13:27 Україна
У Нідерландах на парламентських виборах перемогла антиєвропейська партія: які загрози Україні

У Нідерландах на парламентських виборах перемогла антиєвропейська партія: які загрози Україні

12:31 Світ
"Війна перейшла в критичний період": у розвідці попередили про плани Путіна

"Війна перейшла в критичний період": у розвідці попередили про плани Путіна

11:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:41

Дуже легка закуска за 3 хвилини: рецепт на Новий рік 2024, який з'їдять всі

13:38

Божевільна путіністка Чичеріна "наїхала" на окупантів через ліквідацію Поліни Менших

13:36

Осадча показала зворушливі фото з синами

13:27

Росіяни накопичують техніку та посилюють атаки на Харківську область: ЗСУ тримають оборону

13:27

Популярний музичний продюсер назвала найкращу співачку УкраїниВідео

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
13:22

Окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки: у ЗСУ розкрили деталі

12:56

Український співак втратив на війні двох братів

12:43

Експерт пояснив, чи варто українцям сильно очікувати допомогу від СШАВідео

12:37

Головоломка для "обраних": лише генії зможуть знайти леопарда за 7 секунд

Реклама
12:31

У Нідерландах на парламентських виборах перемогла антиєвропейська партія: які загрози Україні

12:30

З чого роблять гігієнічну помаду: дивовижні відомості про косметику

12:21

Загородній - про можливі перемовини: РФ "висуне" дві неприйнятні умовиВідео

12:07

Опинились в повному оточенні: Сенцов показав правдиві кадри про війнуВідео

11:48

Новини не дуже: українська актриса поскаржилася на хворобу сина

11:39

"Війна зайшла у фазу "заморозки": на Заході заговорили про "мирні" переговори між Україною та РФ

11:18

"Війна перейшла в критичний період": у розвідці попередили про плани Путіна

11:16

Volvo Trucks представляє оновлений модельний ряд Volvo FL та FE новости компании

11:14

Світ навиворіт. Україна - 2 випуск: Комаров покаже, як встановлювали Герб на Батьківщину-Мати

11:05

"Пішов до Кобзона": помер пропагандист РФ Максудов, який потрапив під удар на фронті

10:53

Крики Путіна про "перемовини" із Україною - пастка: у США розкрили задум Кремля

Реклама
10:52

Гороскоп на завтра 24 листопада 2023: Водолію - борги, Раку - нудьга на роботі

10:47

Збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили, де закріпилися ЗСУ

10:30

Тільки геній за 6 секунд знайде лаймовий пиріг: складна оптична ілюзія для уважних

10:30

Наступ на Мелітополь: генерал ЗСУ повідомив про успіх і розкрив втрати ворога

10:05

Війна в глухому куті, але вихід є: історик сказав, що потрібно для перемоги над РФ

10:00

Яке свято сьогодні 23 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

09:53

"Припинити трагедію": в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир

09:37

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

09:32

У чому насправді полягає російське "вирішення українського питання"Погляд

09:31

У Кремлі стурбовані виборами Путіна: аналітики ISW назвали загрозу

09:06

Місячний календар 24 листопада 2023: уникайте конфліктів, щоб потім сильно не пожалкувати

08:44

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на великомучениці Катерини

08:40

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

08:36

Україні довелося піти на вимушений крок через дефіцит в енергосистемі: деталі

08:01

"Яскрава заграва в небі і свист": під Москвою вночі пролунали вибухи, подробиціВідео

08:00

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на день святої великомучениці Катерини

07:27

"Казки закінчилися. РФ стає сильнішою": експерт сказав, до чого варто готуватися УкраїніВідео

06:40

Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки – ISW

06:23

Чому на фронті бракує дронів і до чого тут мобілізаціяПогляд

05:30

Чим почистити підошву праски від нагару: простий, але дуже ефективний спосіб

Реклама
04:30

5 видів планки для інтенсивного тренування: комплекс вправ, який змінить тілоВідео

03:18

ЗСУ вперше знищили рідкісну танкетку РФ: у росіян таких 14 штук

02:35

78-річна Голді Хоун показала дикі танці в купальнику на яхтіВідео

02:05

Горілка, коньяк і вино різко подорожчають: в Україні злетять ціни на алкоголь

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ захопити Авдіївку та розбити ЗСУ на Херсонщині

01:28

Мольфар Гордєєв прокоментував роман зі зрадницею Соломко

22 листопада, середа
23:51

Попрощайтесь з жовтими плямами на матраці: як їх швидко позбутися

23:46

Російський спецназ вночі хотів захопити позиції: ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті

23:45

Зірка Жіночого кварталу і Ліги сміху чекає первістка

22:53

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти